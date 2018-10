Merkel não se recandidata à liderança da CDU

Angela Merkel não se vai recandidatar à liderança da CDU na conferência do partido democrata-cristão, em dezembro. Segundo a agência Reuters, o anúncio foi feito esta segunda-feira aos membros do partido e já provocou a queda do euro.

A decisão surge depois das eleições de domingo para o parlamento regional de Hesse, que os partidos que compõem a coligação governamental da Alemanha venceram, mas com uma perda significativa de votos.

Merkel, de 64 anos, lidera a CDU desde 2000. O secretário-geral do partido, Annegret Kramp-Karrenbauer, é o favorito à sucessão.

A agência de notícias germânica DPA cita fontes que garantem que Merkel quer continuar a ser chanceler da Alemanha.

As próximas eleições legislativas alemãs realizam-se em 2021.

Nas eleições de 2017, a CDU não conseguiu obter a maioria absoluta, obrigando a repetir a coligação com os sociais-democratas do SPD.