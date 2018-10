Ilha do Fogo é o próximo destino do Festival Literário Morabeza

É na ilha onde as uvas que nascem dentro da cratera de um vulcão dão origem ao vinho “Sodade” que será feito o próximo Festival Morabeza. Depois de Santiago e de São Vicente, a terceira edição desta festa do livro de Cabo Verde estaciona na Ilha do Fogo, a confirmação é feita à Renascença, por Abraão Vicente, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde.



“A ideia de descentralização”, é uma das apostas deste evento cultural explica o titular da pasta da cultura que defende, contudo que cidades como o Mindelo, deveriam “como legado” do Morabeza, criar o seu próprio festival literário.

Em 2019 completam-se cinco anos desde a mais recente erupção vulcânica no arquipélago que engoliu parte da ilha do Fogo para onde irá viajar o Morabeza. Ilha com menos habitantes do que São Vicente que tem cerca de 80 mil pessoas, o Fogo irá exigir uma operação de logística para a montagem do festival. “Pessoalmente”, diz o ministro está em “processo de reflexão sobre o modelo do Morabeza para o próximo ano”.

A ideia é chegar cada vez a mais gente. Abraão Vicente admite que é preciso “tirar maior partido da presença dos autores” nas ilhas, “dar mais alma ao festival” e criar “maior interação”. Sobre um balanço da segunda edição, o Ministro da Cultura afirma ser “positivo”.

Isenção de impostos alfandegários nos livros

No antigo armazém de carvão, agora Centro Cultural do Mindelo onde decorre o Festival Morabeza as salas estão cheias de livros a preços convidativos para os leitores. Ainda assim, para o bolso de alguns, os preços que vão dos 2 euros aos 25 euros, são elevados.

O Ministro da Cultura explica que o governo está numa “luta” para tentar tornar mais acessível a leitura. “Vamos tentar fazer aprovar no Orçamento do Estado a isenção dos impostos alfandegários na importação dos livros”. A este desafio de tornar os livros mais baratos, junta-se outro de colocar na mão de cada criança cabo-verdiana um livro.

Às bibliotecas do arquipélago têm chegado doações de livros, desde logo 25 mil títulos que vêm de Portugal, através da Imprensa Nacional Casa da Moeda, mas há mais “60 mil livros para redistribuição na rede das bibliotecas de Cabo Verde”, explica o ministro á Renascença.

Cabo Verde defende um mercado comum na CPLP

O governo de Cabo Verde é quem neste momento detém a presidência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Nesse âmbito, o titular da pasta da cultura insiste na criação de “um mercado comum”, um dos desígnios da presidência cabo-verdiana.

Abraão Vicente é, contudo, crítico. “A vontade de Cabo Verde não chega. Sem o envolvimento de todos não haverá esse mercado”. O Ministro que é o motor central da realização do Morabeza explica nesta entrevista que convidaram escritores de outros países da CPLP, mas “não houve sequer respostas”. Abraão Vicente indica que na próxima edição do festival irão assumir “os custos e as custas de trazer pelo menos um autor por país.”

Inconformado, o ministro explica que na sua opinião “é preciso romper um ciclo de convidar sempre os mesmos. Tanto Angola como Moçambique ou Guiné Bissau têm escritores extraordinários que nós não conhecemos”. Vicente quer trabalhar com as associações de escritores desses países para encontrar novas vozes para quem sabe participarem na próxima edição de Morabeza, na Ilha do Fogo.

“As declarações de intenções durante as cimeiras, não chegam” aponta o Ministro que tem estado presente em todas as iniciativas do festival. Abraão Vicente diz mesmo que “começa a ser cansativo para os cidadãos da comunidade perceberem que vamos anunciando essa necessidade de termos aprofundar a comunidade, mas isso não se concretiza. A CPLP precisa de aprovar verbas para concretizar os programas.