O regresso do campeão

A ascensão do FC Porto à liderança do campeonato, em parceria com o Sporting de Braga, é o grande destaque da imprensa desportiva. Os dragões bateram o Feirense, por 2-0, ultrapassaram o Benfica e apanharam os minhotos.

"Campeão chega-se à frente", escreve "O Jogo". "O campeão voltou", assinala o "Record".

"A Bola" promove o Sporting para manchete. Os leões derrotaram o Boavista, por 3-0, e reduziram a desvantagem para os primeiros classificados para dois pontos. "Diabos à solta", escreve o diário, que destaca as exibições de Diaby e Nani.

Derrotado pelo Belenenses, no sábado, o Benfica vive momento de dúvida sobre o futuro do treinador. "O "Record" e "A Bola" garantem que Luís Filipe Vieira está ao lado de Rui Vitória.

Quem não deverá segurar o lugar é Julen Lopetegui. O Real Madrid foi goleado pelo Barcelona, por 5-1, e o treinador está no "fio da navalha". Os três jornais desportivos portugueses anunciam a saída do antigo técnico do FC Porto.

O título de campeão do mundo de Fórmula 1 que Hamilton conquistou no México é outro destaque transversal. O britânico é pentacampeão.