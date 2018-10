Jair Bolsonaro e o regresso da utopia militar ao poder no Brasil

Passadas as eleições no Brasil, o país precisa agora juntar os cacos de uma disputa profundamente marcante, que dividiu famílias, separou amigos e provocou muitas discussões. Ao longo do pleito, a tristeza e o medo estiveram muito presente nas conversas referentes aos candidatos nas redes sociais, conforme mostram os dados da AP Exata, de inteligência digital. Isso contrasta com eleições anteriores, onde a esperança e a alegria motivavam os votos.

Essa mudança de humor do brasileiro foi alimentada por anos e anos de denúncias e processos de corrupção, que abalaram o governo do Partido dos Trabalhadores (PT), tornando viável a cassação da presidente Dilma Roussef e culminando com a prisão do ex-presidente Lula, envolvido em escândalos de desvio de dinheiro e tráfico de influência. Paralelamente, a violência nos centros urbanos saiu do controle, o desemprego aumentou e a classe média sentiu-se acuada, passando a rechaçar programas sociais que beneficiavam as minorias e a defender a meritocracia, como forma de autopreservação.

O sentimento anti-PT eclodiu, portanto, nessa faixa social, que perdeu também a confiança nos principais partidos que ajudaram a redemocratizar o país. Foi nesse clima de pessimismo que se iniciou a corrida eleitoral, abrindo espaço para discursos de mudança do sistema. E, se antes a ideia de ruptura era da esquerda, desta vez a bandeira foi empunhada pela extrema-direita, representada por lideranças que emergiram nos protestos contra o governo Dilma.

O cenário estava pronto para o surgimento de um candidato radical de direita. Jair Bolsonaro encarnou o sentimento anti-petista, agregou em torno dele a ideia de ordem, evocando um utópico período de paz e prosperidade da Ditadura Militar, instaurada em 1964, relativizando a agressividade, as execuções sumárias e a violência de um dos períodos mais tristes da história do Brasil, que deixou muitas famílias sem os seus filhos, por perseguição ideológica. A Ditadura entregou o país com uma dívida externa equivalente a 54% do PIB, tendo o Fundo Monetário Internacional (FMI) como um dos principais credores. Os militares deixaram o poder em 1984, com uma bomba armada para o governo seguinte, que precisou se debater com uma hiperinflação que atingiu 223%, em 1985, e teve que lidar com o alto aparelhamento da máquina pública.

Mas a imagem amenizada da Ditadura, propagada nas eleições deste ano, focava apenas no período que ficou conhecido como “o milagre econômico”, que realmente existiu, mas foi interrompido pela crise do petróleo de 1973 e veio acompanhado de um grande aumento da desigualdade e de uma industrialização mal planeada, que provocou um acentuado êxodo rural e o surgimento das favelas e guetos das grandes cidades, como o Rio de Janeiro.

Bolsonaro conseguiu reescrever a narrativa da Ditadura, referindo que as torturas e assassinatos só aconteciam contra criminosos e que ele mesmo seria favorável à tortura como forma de acabar com a violência, colocando-se como um grande justiceiro, capaz de resolver o complexo problema da insegurança, e convencendo eleitores disso. Além da tortura, Bolsonaro passou a defender a anistia para policiais que eventualmente matassem inocentes em zonas de conflito, e o fim do estatuto do desarmamento, como forma de permitir que o “cidadão de bem” se protegesse dos “bandidos que andam armados”.