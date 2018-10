China tem mais 55 multimilionários e os EUA 53

A China registou, no ano passado, 55 novos multimilionários e, juntamente com a Índia, produziu três quartos dos novos multimilionários do mundo.

De acordo com um relatório do banco suíço UBS e da consultora PwC, citado pela agência de notícias estatal chinesa Xinhua, os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com 53 novos multimilionários em 2017.

O continente asiático tem agora 637 multimilionários, mais cerca de 25% do que em 2016, e a China é o país do mundo com mais multimilionários.

De acordo com o mesmo estudo, os EUA têm 563 e a Europa 342.

O banco suíço UBS e consultora PwC considerarem que a riqueza da Ásia ainda é "relativamente volátil": o rápido desenvolvimento económico constrói fortunas com muita facilidade, mas também as destrói com rapidez.

Em todo do mundo, existem 2.158 multimilionários, cuja riqueza combinada é de 8,9 biliões de dólares, acrescenta o relatório.