PrayforBrazil. As eleições brasileiras nas redes sociais

Jair Bolsonaro foi eleito 38.º Presidente do Brasil, depois de uma segunda volta que deixou o país dividido e mereceu reações pelo mundo fora.

As redes sociais serviram, durante a campanha, como principal meio de informação (e também de disseminação de "fake news"), pelo que não é de estranhar que, findo o ato eleitoral, milhares as utilizem para partilhar o seu estado de espírito. À semelhança do que aconteceu nos últimos meses de discussões exacerbadas, as reações ao resultado são, igualmente, polarizadas: muitos celebram a conquista do candidato 'anti-petista', enquanto outros choram a vitória do polémico novo inquilino do palácio do Planalto.

No Twitter, milhares foram acompanhando o processo eleitoral com atenção, usando hashtags de apoio a ambos os candidatos. À medida que os resultados iam sendo conhecidos e confirmados, as hashtags #HaddadPresidente13 e ##APesardoPToBrasilVaiVencerB17 davam lugar a expressões mais concretas: segundo o site "Trends24", que monitoriza as hashtags mais usadas hora a hora no Twitter, assim que a vitória de Bolsonaro se tornou mais previsível, a frase "seremos resistência" surgiu nos "trending topics" (tópicos mais usados) do Brasil e a nível mundial.

Desde então, "Jair Bolsonaro" não mais abandonou o top, enquanto que Haddad 'desaparecia' dos tweets dos internautas. Em seu lugar, a hashtag que lidera, esta segunda-feira de manhã, as atenções dos brasileiros: #PrayforBrazil. É nela que muitos brasileiros demonstram o seu descontentamento com os resultados das eleições e as suas preocupações para o futuro, enquanto milhares de estrangeiros que acompanharam o processo eleitoral lamentam a escolha do ex-militar Jair Bolsonaro e deixam mensagens de apoio a quem saiu derrotado.

Ao todo, esta hashtag já conta com mais de 230 mil tweets, liderando os "trending topics" no Brasil e estando, durante largas horas da madrugada, no topo a nível mundial.

Este sentimento, no entanto, contrasta com a festa que se viveu, por exemplo, em São Paulo, onde muitos celebraram a saída do Partido Trabalhista do Governo.