Portugal volta a vencer na qualificação para o Euro 2020

A seleção nacional de andebol derrotou, este domingo, a Lituânia, por 24-23, em partida de qualificação para o Europeu 2020.

Depois de ter vencido a Roménia na ronda inaugural, em Santo Tirso, Portugal foi vencer, desta feita, a Klaipeda. Gilberto Duarte foi a principal estrela: foi o melhor marcador da partida, com sete golos.

Portugal está no segundo lugar do grupo 6 de apuramento, com quatro pontos, os mesmos que a França, que lidera. Na próxima ronda, a 10 ou 11 de abril, a seleção portuguesa recebe a formação gaulesa.