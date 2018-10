Real Madrid. Lopetegui será despedido, Conte é o treinador que se segue

Julen Lopetegui será despedido este domingo do cargo de treinador do Real Madrid, que pretende anunciar o novo treinador já na segunda-feira, segundo a rádio espanhola "Onda Cero". O sucessor do ex-selecionador espanhol é Antonio Conte, que deverá ser apresentado às 12h00.

O programa "Rádio Estádio", daquela estação, assim como os jornais madrilenos "As" e "Marca", explicam que a destituição de Lopetegui será anunciada entre domingo e segunda-feira. O treinador espanhol tem amealhado maus resultados, esta época, mas a goleada (5-1) sofrida no terreno do Barcelona, este domingo, terá sido a gota de água.

Ainda de acordo com a "Onda Cero", o Real Madrid confirmou que, na segunda-feira, haverá reunião da direção do clube, para analisar a situação da equipa profissional de futebol. Em 18 jogos ao comando dos "merengues", Lopetegui tem apenas nove vitórias e dois empates. O resto são tudo derrotas. Para cúmulo, está em nono lugar no campeonato, competição para a qual já não vence há cinco jogos consecutivos.

Lopetegui foi anunciado como treinador do Real Madrid, para suceder ao tricampeão europeu Zinédine Zidane, a poucos dias do Mundial 2018. Isso provocou o seu despedimento da seleção espanhola, um dia antes do início da prova. No Santiago Bernabéu, começou a caminhada a perder a Supertaça Europeia para o Atlético de Madrid, por 4-2.

Antonio Conte está sem clube desde o verão, altura em que deixou o Chelsea, onde foi substituído por Maurizio Sarri. O técnico italiano foi tricampeão italiano pela Juventus e campeão inglês pelos "blues".