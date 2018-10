Filipe Albuquerque vence finalmente em casa

Filipe Albuquerque, com o inglês Phillip Hanson, concretizou um dos seus sonhos: ganhar em Portugal uma corrida pontuável para o ELMS.

Aconteceu no Algarve, onde a dupla luso-britânica (Ligier/Gibson) venceu as 4 Horas de Portimão. Após intensa luta com os seus mais diretos perseguidores, e repetiu o que havia feito na corrida anterior, no traçado belga de Spa-Francorchamps.

O equilíbrio de andamentos foi uma constante e as alterações no comando sucederam-se ao longo da corrida, não se limitando aos momentos de paragem nas “boxes”s. Algumas ultrapassagens foram bastante "musculadas" e levaram, por algumas vezes, a que alguns dos carros ultrapassassem os limites da pista.

Indiferente a tudo, Filipe Albuquerque, que cumpriu o derradeiro turno de condução ao volante do Ligier/Gibson da United Autosports, conseguiu impor-se aos seus adversários e garantir o triunfo.

Com o titulo já entregue à dupla ítalo-russa Andrea Pizzitola/Roman Rusinov que, em Portimão, contou com a colaboração do francês Jean-Eric Vergne, a corrida algarvia limitava-se a um cumprir de calendário. Porém, acabou por ser emocionante, face à determinação com que os pilotos lutaram pela vitória.

Classificação

1.º, Filipe Albuquerque/Phillip Hanson (Ligier JSP217/Gibson), 140 voltas (655,760 km) , em 4.01’29,956”

2.º, Williams Stevens/Timothé Buret/Julien Canal (Ligier JSP 217/Gibson), 0,520”

3.º, Andrea Pizzitola/Roman Rusinov/Jean-Eric Vergne (Oreca 07/Gibson), a 5’185”

4.º, Will Owen/Hugo de Sadeller/Wayne Boyd (Ligier JSP 217/Gibson), a 14,647”

5.º, Olivier Pla/Norman Nato/Paul Petit (Oreca 07/Gibson), a 1 volta