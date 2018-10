PCP considera que está em curso “poder de cariz ditatorial"

O PCP reagiu à eleição de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil considerando que está em curso "a imposição de um poder de cariz ditatorial" naquele país, com promoção mediática também em Portugal.

Num comunicado de imprensa, o PCP defende que a vitória do candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro constitui "um gravíssimo desenvolvimento da ofensiva contra os direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro, corporizado num programa de intensificação da exploração e ataque aos direitos sociais, de agressão às liberdades e à democracia".

Está em curso um programa "de abdicação da soberania nacional e subordinação ao imperialismo, de promoção de valores profundamente reacionários e de imposição de um poder de cariz ditatorial no Brasil", acrescentam os comunistas.

Segundo o PCP, "este resultado é inseparável da sistemática ação de branqueamento dos reais objetivos e de apoio à candidatura de Bolsonaro promovida pelos grandes meios de comunicação social - incluindo em Portugal - e através das redes sociais".

A candidatura vencedora conta com o apoio "dos grandes grupos económicos e financeiros, do grande latifúndio e dos setores mais retrógrados e golpistas pela degradação da situação no Brasil", referem os comunistas.

Neste contexto, o PCP "apela ao fortalecimento da solidariedade com as forças democráticas e progressistas brasileiras, com os trabalhadores e o povo brasileiro e a sua luta para retomar e aprofundar o caminho de progresso social, de desenvolvimento soberano, de cooperação e de paz aberto em 2002 com a eleição de Lula da Silva como Presidente do Brasil".

Os comunistas portugueses saúdam os seus camaradas brasileiros "e as demais forças democráticas e progressistas brasileiras que convergiram na candidatura de Fernando Haddad e Manuela D'Ávila" e o seu "expressivo e importante resultado obtido, em condições extraordinariamente difíceis".

De acordo com o PCP, esse resultado "é, em si mesmo, um valor para continuar a enfrentar com determinação a ameaça fascista e defender a democracia".

Os comunistas enquadram estas eleições presidenciais "na sequência do golpe de Estado institucional que destituiu a legítima Presidente Dilma Rousseff em 2016 e da prisão arbitrária e do impedimento da candidatura de Lula da Silva".

Já o líder do Partido Nacional Renovador (PNR) enviou, através da rede Twitter, "parabéns" ao Presidente brasileiro eleito, Jair Bolsonaro, e ao Brasil, pela escolha eleitoral.

"O país foi resgatado das garras esquerdistas e vai conhecer nova época de apogeu", escreveu José Pinto Coelho.

O candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito Presidente do Brasil, com 55,1% dos votos, contra 44,8% de Fernando Haddad, quando estavam 99,92% das secções de voto apuradas.