João Sousa está no quadro principal do Masters de Paris

João Sousa assegurou, este domingo, a presença no quadro principal do Masters 1000 de Paris, ao ultrapassar a derradeira ronda de qualificação.

O número um nacional, 48.º do mundo e quinto cabeça-de-série no "qualifying", teve de operar a reviravolta diante do norte-americano Tennys Sandgren, número 61 do "ranking" ATP e 12.º pré-designado.

Sousa começou por perder o primeiro "set" no desempate (7-1), no entanto, conseguiu reagir. No segundo parcial, salvou dois pontos de serviço e ganhou um ao adversário. Na "negra", o vimaranense repetiu a dose e conseguiu, enfim, fechar o encontro em 6(1)-7, 6-3 e 6-4.

Na primeira ronda do quadro principal, João Sousa já sabe que terá pela frente o italiano Marco Cecchinato, número 20 da hierarquia mundial.