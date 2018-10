Haddad. "Não vamos deixar este país para trás"

O candidato derrotado nas eleições presidenciais brasileiras, Fernando Haddad disse que “temos a responsabilidade de fazer uma oposição, colocando os interesses do povo brasileiro acima de tudo”.

“Não vamos deixar este país para trás” e "temos de garantir as instituições, não vamos deixar de exercer a cidadania".

"São os direitos civis, políticos, trabalhistas, sociais, tudo está em jogo no momento", diz Haddad. "Temos uma tarefa enorme no País que é em nome da democracia, defender o pensamento, as liberdades dos 45 milhões que nos acompanharam até aqui", acrescenta.



"Não tenham medo. Nós estaremos aqui. Nós estamos juntos. Nós abraçaremos a causa de vocês. Contem conosco. Coragem, a vida é feita de coragem. Viva o Brasil", finalizou o candidato.



Haddad não felicitou Bolsonaro pela vitória nem lembrou Lula no seu discurso.

[em atualização]