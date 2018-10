José Mourinho derrota Marco Silva

O Manchester United, treinado por José Mourinho, recebeu e bateu, este domingo, o Everton, orientado por Marco Silva, por 2-1.

Os "red devils" chegaram à vantagem ainda antes da primeira meia hora, aos 27 minutos, por intermédio de Pogba. O médio francês falhou uma grande penalidade, contudo, na recarga, não voltou a falhar.

Aos 49 minutos, Pogba fez um passe sem olhar e, de primeira, Martial atirou em arco, para o fundo das redes. O Everton, que teve André Gomes no onze, ainda reduziu, de grande penalidade, por Sigurdsson, aos 77 minutos, mas já não foi a tempo de mudar a história do jogo.

Com este triunfo, o United passa a somar 17 pontos e ultrapassa o Everton, passando para o oitavo lugar. Os "toffees" estão em nono.

À atenção do Sporting



O Crystal Palace pôs termo à série de 11 vitórias consecutivas do Arsenal, adversário do Sporting na Liga Europa, com um empate por 2-2.

Milivojevic adiantou marcou de grande penalidade, Xhaka e Aubameyang viraram o jogo para os "gunners". No entanto, quando parecia que a turma de Unai Emery estava embalada para a 12.ª vitória seguida, Milivojevic "bisou", novamente de penálti, para lá dos 90.



O Arsenal está, assim, em quarto lugar, mas pode ser ultrapassado pelo Tottenham e cair para quinto. O Crystal Palace sobe à 14.ª posição.

O Chelsea foi golear ao terreno do Burnley, por 4-0. Golos de Morata ("bis"), Ross Barkley e Loftus-Cheek. Os "blues" estão em segundo lugar à condição, com 23 pontos. Podem perdê-lo para o Manchester City, que se vencer igualará o Liverpool na liderança, com 26 pontos.