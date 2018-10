Jorge Simão reconhece justiça da vitória do Sporting

O treinador do Boavista, Jorge Simão, reconheceu, este domingo, que a vitória do Sporting sobre os axadrezados, por 3-0, foi justa. Contudo, considera que os números foram exagerados e que a sua equipa merecia um golo.

"É uma vitória justa do Sporting, por números que podiam ter sido mais reduzidos se tivéssemos marcado o golo que merecíamos. Acho que merecíamos um golo", sustentou o técnico boavisteiro, no final do jogo, em declarações à Sport TV.

Simão admitiu que a primeira parte do Boavista não foi boa e salientou a reação após o intervalo: "Na segunda parte, uma postura completamente diferente. Entrámos como deveríamos ter entrado na primeira parte. O segundo golo abanou, o terceiro deitou por terra qualquer esperança de lutar pelo resultado. Ficava a necessidade de deixar a imagem de uma equipa de qualidade. Faltou-nos um golo".

Jorge Simão salientou a "necessidade de refletir sobre aquela primeira parte", em que até nem esperou pelo intervalo para fazer uma substituição. "A responsabilidade é minha, sem dúvida, mas temos de refletir e melhorar. A primeira bola de golo é nossa, mas depois o Sporting tomou conta do jogo", analisou.