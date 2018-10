José Peseiro: "Mostrámos o valor que temos"

José Peseiro considera que o Sporting demonstrou o seu valor verdadeiro, na vitória, por 3-0, sobre o Boavista.

"Uma vitória justa, uma boa exibição. Dominámos e controlámos durante quase 90 minutos, depois de jogo exigente na quinta-feira [Arsenal, para a Liga Europa]. Mostrámos o valor que temos. Esta equipa tem potencial para evoluir e mostrou isso", atestou o técnico leonino, em declarações à Sport Tv, no final da partida.

Peseiro referiu que "ganhar 3-0 e sem sofrer golos é sempre bom", pelo que os leões estão "satisfeitos" com este "passo em frente" na tabela. "Estamos a dois pontos do primeiro classificado", assinalou.

O treinador do Sporting gostou de Diaby, que "há muito tempo que podia jogar mas várias situações têm impedido", e de ver Bas Dost e Mathieu regressarem à competição. Pressionados para ganhar, devido ao descontentamento dos adeptos e depois dos deslizes de Braga e Benfica, os leões não cederam à pressão:

"Quem não conseguir [lidar] com a pressão, o stress competitivo e a exigência de jogar no Sporting não pode estar no Sporting. A exibição foi muito boa, mas podemos fazer melhor ainda".