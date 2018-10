Apoiantes de Bolsonaro já fazem a festa

Há também alguns festejos frente à casa do candidato do PSL, que lidera as sondagens para a segunda volta.

Já Fernando Haddad, o outro candidato, já chegou a um hotel em São Paulo onde vai acompanhar a noite eleitoral.

Às 22h00, hora portuguesa, haverá projeções e à meia-noite o Tribunal Superior Eleitoral promete resultados.

Para já, a chefe da missão de observadores internacionais da Organização dos Estados Americanos (OEA), Laura Chinchilla, declarou que o dia de votação tem decorrido com muita tranquilidade: “Estamos positivamente impressionados. Temos democracias menores com ocorrências muito mais altas que as que hoje vemos [no Brasil]”, disse, segundo a Folha de S. Paulo.

Também o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, classificou esta segunda volta como sendo “de uma tranquilidade memorável”, citado pelo Estadão.