Brasil. Temer fala ao país ainda esta noite

O Presidente do Brasil pretende falar ao país após a divulgação do resultado das eleições presidenciais, informa a Folha de S. Paulo.

Segundo o jornal, o Chefe de Estado brasileiro convocou assessores e auxiliares para comparecerem a partir das 17h00 (20h00 em Lisboa) ao Palácio do Alvorada, em Brasília, onde acompanhará a apuramento da votação e fará o seu discurso.

O Presidente brasileiro votou na cidade de São Paulo, ao início da manhã, e disse estar "pronto" para iniciar o período de transição e os contactos com a equipa do seu sucessor, que assumirá a liderança do Brasil.

Segundo Temer, "a transição começará amanhã [segunda-feira] mesmo ou na terça-feira" e os elementos do atual Governo vão colocar à disposição do Presidente eleito "toda a informação necessária".

"Temos a certeza de que o Brasil e o povo brasileiro, que é um povo muito ligado à solidariedade, à amizade, à fraternidade, vai unir-se a partir de hoje e vamos em frente", acrescentou.

De acordo com as últimas sondagens divulgadas no sábado, Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto com 56% das preferências dos brasileiros, contra os 44% do adversário e candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) Fernando Haddad.

Michel Temer despede-se do Palácio do Planalto (sede do poder executivo) como o governante com o maior nível de rejeição na história recente do Brasil, com uma taxa de aceitação que ronda os 4%, segundo os últimos indicadores.