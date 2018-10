Bolsonaro vence em Lisboa e Porto com mais de 60% dos votos

O candidato da extrema-direita às eleições presidenciais brasileiras, Jair Bolsonaro, venceu a votação nas 27 assembleias de voto em Lisboa, conquistando 64,4% dos 6.948 votos válidos, segundo os resultados oficiais.

De acordo com os dados afixados na Faculdade de Direito, onde decorreu a votação em Lisboa, Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal - PSL) obteve 4.475 votos contra 2.473 votos (35,5%) do candidato do PT (Partido dos Trabalhadores, esquerda), Fernando Haddad.

Também no Porto foi Bolsonaro a ganhar com 66,5% dos votos válidos, confirmou à Lusa Alexandre Alvim cônsul-adjunto no Porto. Dos 4.700 eleitores que foram às urnas no Porto, 3.145 votaram em Bolsonaro, adiantou o mesmo responsável diplomático.

Cerca de 147,3 milhões de eleitores brasileiros foram chamados hoje às urnas para decidir quem será o próximo Presidente da República brasileiro, numa disputa entre a extrema-direita, com Jair Bolsonaro, e a esquerda, com Fernando Haddad.

Além da corrida para o cargo de Presidente, os brasileiros terão também de escolher os próximos representantes no parlamento (Câmara dos Deputados e Senado) e nos governos regionais que não ficaram definidos na primeira volta, que se realizou a 7 de outubro.