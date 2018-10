Nuno Manta satisfeito com a exibição, não com o resultado

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, ficou satisfeito com a exibição da sua equipa no Dragão, mas não com o resultado. Os fogaceiros perderam por 2-0 diante do FC Porto.

"Não saio satisfeito, porque não temos nenhum ponto. A atitude e o foco que a equipa mostrou hoje é o que temos mostrado sempre. Tivemos personalidade, tentámos ferir o Porto e acho que a equipa acabou por fazer um jogo bom. Cometemos alguns erros defensivos, mas é preciso ver que o nosso adversário é muito forte no processo ofensivo. Não levando nenhum ponto, acabámos por fazer um jogo positivo", considerou o técnico, em declarações à Sport TV, após o jogo.

O Feirense já vai em 500 minutos sem marcar um golo, mas Nuno Manta não está preocupado: "Preocupava-me se não criássemos situações de finalização, hoje criámos mas não conseguimos marcar. O golo vai aparecer".