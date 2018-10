Urnas encerradas em quase todo o Brasil

São 17h00 em Brasília. Fecham a esta hora as urnas na maior parte do Brasil. No entanto, só às 22h00 (hora portuguesa) encerra o ato eleitoral no Estado do Acre e só a essa hora haverá projeções.

São mais de 147 milhões os eleitores nestas Presidenciais 2018.

Apesar de o voto ser obrigatório no Brasil, quase 30 milhões dos eleitores não votaram, ou seja, quase 20% do eleitorado. Foi a maior taxa de abstenção desde 1998.

Também os votos brancos e nulos somaram quase 9% dos votos na primeira volta.

Jair Bolsonaro teve 46,03% dos votos no primeiro turno, contra 29,28% de Fernando Haddad.

Este domingo, escolhe-se o próximo inquilino do palácio do Planalto, o sucessor de Michel Temer.

O voto é eletrónico, a contagem deverá ser rápida. Resultados devem ser conhecidos por volta das meia-noite, hora portuguesa. Depois disso, haverá reações de vencedor e vencido.