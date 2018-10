I Liga

Sporting goleia Boavista e reaproxima-se do topo

28 out, 2018 - 18:45

Sporting 3-0 Boavista. Vitória categórica dos leões, com "bis" de Nani e um golo de Bruno Fernandes, sobre um Boavista sem argumentos para responder à altura. O Sporting regressa às vitórias no campeonato e, com isso, coloca-se a dois pontos da liderança. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.