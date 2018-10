Moreirense bate e iguala Marítimo

O Moreirense recebeu, bateu e igualou na classificação o Marítimo, este domingo, por 1-0.

A história do jogo podia ter sido bastante diferente se, aos 30 minutos, o árbitro não tivesse, com recurso ao videoárbitro, anulado um golo a Rodrigo Pinho, avançado do Marítimo, por fora-de-jogo.

Ao invés, o jogo manteve-se a zeros e foi só aos 74 minutos que o empate se desfez, a favor do Moreirense. Chiquinho cortou um mau passe de Zainadine para Amir e entregou para Chiquinho, que cruzou para Arsénio encostar, antecipando-se ao guarda-redes iraniano.

Com este resultado, o Moreirense ascende ao 12.º lugar da tabela classificativa, com dez pontos, os mesmos do Marítimo, que é 11.º.