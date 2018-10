Brasil. Bolsonaro aposta numa vitória, Haddad num "grande resultado"

Veja também:

Os dois candidatos à Presidência do Brasil votaram na manhã deste domingo. O primeiro foi Jair Bolsonaro (PSL), que lidera as sondagens e estudos de opinião. or volta das 12h20 (hora portuguesa), o candidato votou na zona oeste do Rio de Janeiro.

Acompanhado da mulher, Michelle, e com um colete à prova de balas, aproveitou a ocasião para dirigir-se a alguns apoiantes, a quem aludiu a uma vitória eleitoral.

“É o que eu vi nas ruas ao longo dos últimos meses, vitória”, disse.

Já o candidato do PT, Fernando Haddad, optou por encontrar-se com outros líderes do partido num hotel de São Paulo, antes de ir votar.

Nesse encontro manifestou a esperança de um “grande resultado”. “Sinto nas ruas do Brasil muita militância cidadã, cidadãos comuns indo às ruas para defender o Brasil e a democracia. Estamos com uma forte tendência de alta, estou muito esperançoso de que nós vamos ter um grande resultado”, disse.

Haddad votou depois numa escola em São Paulo, por volta das 13h30 (hora portuguesa).

As sondagens colocam os candidatos cada vez mais próximos um do outro. Bolsonaro vai à frente com 54% dos votos e Fernando Haddad com 46%, segundo o centro de pesquisa DataFolha.