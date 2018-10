Barcelona humilha Real Madrid e deixa Lopetegui por um fio

O Barcelona recebeu e goleou o Real Madrid, por 5-1, este domingo, e reassumiu a liderança da Liga espanhola. Este resultado pode ser o fim da linha para Julen Lopetegui, cujos resultados têm desiludido.

Num "Clásico" sem Ronaldo e Messi, o pesadelo "merengue" começou logo aos 11 minutos. Alba arrancou pela direita e cruzou para Coutinho, que se limitou a encostar. Ao minuto 29, o videoárbitro detetou um penálti de Varane a Suárez e, na cobrança, o uruguaio não perdoou.

O início da segunda parte mostrou um Real Madrid com outra face e, aos 50 minutos, a equipa de Lopetegui teve prémio. Marcelo aproveitou um mau alívio da defesa do Barcelona, para reduzir a desvantagem.

O jogo entrou numa fase de grande equilíbrio, com bolas nos postes de ambas as equipas. Porém, aos 75 minutos, o português Nélson Semedo avançou pela direita, tabelou com com Sergi Roberto e cruzou para Suárez e o uruguaio marcou. Oito minutos depois, Ramos perdeu para Sergi Roberto, que assistiu para Suárez completar o "hat-trick".

Contudo, a tortura ainda não terminara. Aos 88 minutos, Dembélé ganhou a linha de fundo, ultrapassou Nacho e centrou para o segundo poste, onde apareceu Vidal, sem oposição, a cabecear para a "manita".

Com este resultado, o Barça retoma a liderança do campeonato espanhol, com 21 pontos. O Real Madrid cai para nono, com 14 pontos.