V. Setúbal vence em Tondela e sobe ao sétimo lugar

O Vitória de Setúbal foi vencer ao terreno do Tondela, este domingo, por 2-1, em jogo da oitava jornada do campeonato. Resultado que permitiu aos sadinos subirem ao sétimo lugar da tabela classificativa.

A equipa de Lito Vidigal abriu o marcador aos 37 minutos. À entrada da área, José Semedo rematou um cruzamento atrasado e, nos festejos, imitou o amigo Cristiano Ronaldo. Ao minuto 76, livre na esquerda do ataque vitoriano. A bola foi batida para o segundo poste, onde estava Mendy, para fazer o golo. Quatro minutos depois, Tomané reduziu, na sequência de um livre, mas o resultado não mais se alterou.

Feitas as contas, além de o Vitória subir ao sétimo lugar, com 11 pontos, o Tondela não consegue escapar à zona de despromoção. Os beirões estão em 16.º, a primeira posição da zona de perigo, com seis pontos.