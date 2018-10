I Liga

Em direto. FC Porto-Feirense

28 out, 2018 - 16:20

Dragões têm a oportunidade de se juntar ao Braga na liderança do campeonato. Para isso, terão de receber o Feirense, que tem a defesa menos batida da Liga, com um triunfo. Os fogaceiros tentam deixar para trás uma série de três jogos sem vencer. Apito inicial às 17h30, no Estádio do Dragão. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.