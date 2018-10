Regresso vitorioso de Sébastien Loeb

“Quem sabe nunca esquece”, diz o ditado e o francês Sebastien Loeb (Citroen C3) confirmou-o no Rali da Catalunha, onde alcançou a 79.ª vitória da sua carreira. Triunfo que chega mais de cinco anos depois do seu último triunfo, na Argentina, em 2013.



Após um começo discreto, Sébastien Loeb foi 27.º na super especial de abertura. O francês foi ganhando ritmo e entrou para a terceira etapa no terceiro lugar, a 8,0” do finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), que tinha ascendido ao comando a meio do dia anterior. À partida para as derradeiras quatro classificativas, o finlandês estava no comando, à frente do francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta), de Loeb, do inglês Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) e do belga Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé), quinteto que ia discutir a vitória.

Com entrada de leão, Sébastien Loeb saltou para o comando, posição que manteria até final. Já Latvala descia para sexto, em consequência de um furo, na penúltima especial, altura em que Sébastien Ogier estava a 3,6” do seu compatriota. Neuville, que tinha ascendido ao terceiro lugar, dispunha de 2,0” de avanço sobre o inglês.

E seriam os 14,50 km da Power Stage a decidir a prova

Sem nada a perder, depois do furo que lhe “roubou” o comando, na 10.ª especial, o estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) foi o mais rápido na power stage e, graças aos cinco pontos suplementares, continua na corrida para o título.

Na luta pela vitória, no duelo entre os gauleses, Ogier foi 0,7” mais rápido do que Loeb, que garantiu a vitória e não escondeu a emoção, com as lágrimas a aparecerem e a confessar que não estava à espera desta vitória. Um furo no pneu traseiro direito do Hyundai de Neuville permitiu a Evans completar o pódio, com o belga a descer para a quarta posição e a perder o comando do campeonato para Sébastien Ogier. O francês vai entrar para a derradeira prova, o Rali da Austrália, com três pontos de avanço sobre Thierry Neuville.

Feitas as contas, Ott Tanak, que está a 23 pontos de Sébastien Ogier, quando há 30 em jogo, continua na corrida pelo título. Porém, as suas hipóteses são reduzidas, uma vez que a vitoria na corrida e o triunfo na power stage podem ser insuficientes.