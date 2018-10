​Ganhe quem ganhar, pós-eleições será “muito doloroso para os brasileiros”

Conhecedor profundo da realidade brasileira, o escritor Francisco José Viegas considera que o Brasil está dividido e teme pela reação do candidato derrotado das eleições deste domingo.

Em entrevista à Renascença, à margem do Festival literário Morabeza que está a decorrer em Cabo Verde, Viegas considera que o principal desafio reside agora no período entre os resultados da segunda volta deste domingo e o mês de janeiro, altura em que decorrerá a tomada de pose do próximo presidente do Brasil.

“O grande problema será segunda-feira e quais serão as reações dos derrotados ao resultado das eleições. Infelizmente, há muitos apelos à desobediência e esses apelos vêm dos dois lados da barricada, quer do PT, quer dos dirigentes do PSL e portanto da candidatura de Bolsonaro que admite não reconhecer os resultados. Isto a ser verdade acontece pela primeira vez no Brasil moderno”, diz Francisco José Viegas.

O escritor antevê que “muita coisa vai acontecer até à tomada de posse do próximo presidente em janeiro e será um processo muito doloroso para o Brasil, mas, pior do que para o Brasil, será para os brasileiros”, lamenta.

Francisco José Viegas considera ainda que o “Brasil atravessa um dos grandes desafios da sua história moderna”. “Vem de um período de corrupção de 20 anos que assentou arraiais e vai ser muito difícil recompor o Brasil. Eu não acredito que seja neste próximo mandato presidencial que o Brasil possa recuperar o seu caminho e tranquilidade”, adianta.

Nestas declarações à Renascença, Francisco José Viegas, que viveu no Brasil, entende que o país está a ser pela primeira vez na sua história contaminado pelos fenómenos que já afetam outros países da América Latina.

“O que lamento profundamente é que, seja qual for o presidente eleito, Haddad se for eleito é porque será um mal menor, ou Bolsonaro, o Brasil transforma-se finalmente naquilo que nunca foi que é um país da América latina. O Brasil sempre esteve à margem dos fenómenos de populismo e caudilhismo da América latina e com este processo eleitoral, no fundo, acaba por absorver o caudilhismo latino americano”, diz.

O escritor lança ainda um repto sobre a importância de perceber “porque é que tantos eleitores procuraram Bolsonaro e porque é que teve tanto sucesso”.

“Explicando isso e mostrando as verdadeiras razões perceber-se-á melhor o futuro do Brasil”, remata.