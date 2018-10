Sínodo 2018: Carta aos jovens e vídeo de dois minutos deixam promessa de diálogo

Os participantes no Sínodo dos Bispos dedicado às novas gerações, que se concluiu este domingo no Vaticano, escreveram uma carta aos jovens de todo o mundo, com uma mensagem de “esperança” e de diálogo.

"A vós, jovens do mundo, nós, Padres Sinodais, dirigimo-nos com uma palavra de esperança, confiança e consolação. Nestes dias, reunimo-nos para escutar a voz de Jesus, ‘o Cristo, eternamente jovem’, e reconhecer Nele as vozes dos jovens e os seus gritos de exultação, lamentos e silêncios”, assinala o texto, lido no final da Missa que assinalou o encerramento da assembleia sinodal, na Basílica de São Pedro.

Vários dos jovens participantes acompanharam a apresentação da mensagem, junto do secretário-geral do Sínodo, cardeal Lorenzo Baldisseri.

O documento, elaborado por uma comissão de 12 pessoas – bispos, jovens, convidados e representantes de outras confissões cristãs presentes na assembleia – evoca as “buscas interiores, as alegrias e as esperanças, as dores e angústias” que fazem parte da vida dos jovens.

“Queremos que escuteis uma palavra nossa: desejamos ser colaboradores da vossa alegria, para que as vossas expectativas se transformem em ideais. Temos a certeza de que com a vossa vontade de viver, estais prontos a empenhar-vos para que os vossos sonhos tomem forma na vossa existência e na história humana”.

A carta pede aos jovens que confiem na Igreja, apesar das “fragilidades e pecados” dos seus membros, para criar “novos caminhos” que façam desparecer as “névoas da indiferença, da superficialidade, do desânimo”.

“Quando o mundo, que Deus tanto amou a ponto de lhe doar seu Filho Jesus, é subordinado às coisas, ao sucesso imediato e ao prazer, pisando os mais fracos, ajudai-no a reerguer-se e a dirigir o seu olhar ao amor, à beleza, à verdade e à justiça”.

Após quase um mês de trabalhos conjuntos, os bispos e jovens que participaram no Sínodo mostram o desejo de “continuar o caminho” de encontro, em particular junto “dos mais frágeis, dos pobres, dos feridos pela vida”.

“Vós sois o presente, sede o futuro mais luminoso”, conclui a mensagem sinodal.

Também a assinalar o final da assembleia sinodal, foi lançado um vídeo de dois minutos, através das contas do Sínodo 2018 nas redes sociais: “caminhar juntos”, “partilha”, “escuta, abertura”, “diálogo” são algumas das palavras-chaves dos testemunhos em várias línguas, intercalados por música rock e vários planos que se sucedem a alta velocidade, até acabar numa salva de palmas para os jovens.

“To be continued” (a ser continuado), conclui um dos bispos da assembleia sinodal.

O Sínodo 2018, iniciado a 3 de outubro, contou com a participação inédita de mais de três dezenas de jovens convidados e foi o primeiro a utilizar o português como língua oficial, nos trabalhos.

A reportagem no Sínodo dos Bispos é realizada em parceria para a Agência Ecclesia, Família Cristã, Flor de Lis, Renascença e Voz da Verdade, com o apoio da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre