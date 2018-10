“À beira de um precipício”: brasileiros votam mais divididos que nunca

Veja também:

As urnas no Brasil abrem esta manhã, domingo 28, para as eleições presidenciais mais polarizadas e polémicas de sempre. De um lado, o candidato Fernando Haddad o Partido dos Trabalhadores, do outro o ex-militar Jair Bolsonaro do PSL (Partido Social Liberal) que lidera as sondagens.

No entanto, as pesquisas de intenção de voto colocam os candidatos cada vez mais próximos um do outro. Bolsonaro vai à frente com 54% dos votos e Fernando Haddad com 46%, segundo o centro de pesquisa DataFolha. Nas redes sociais viraliza a hashtag #ViraVirouHaddad, usada por apoiantes do candidado de esquerda, esperançosos que ele ainda possa ganhar as eleições.

No entanto para Hamilton, “já não vira não”. O paulistano, como muitos apoiantes de Jair Bolsonaro, tem no seu voto a esperança de uma mudança no Brasil.

“Precisamos de coisas novas para ver se muda”, diz. “As pessoas dizem que ele é machista e tudo mais, mas eu acho que isso é mentira. É impossível, dizem que ele vai matar gays, negros, mas eu acho impossível”, conta.

Hamilton é um dos milhares de brasileiros que passa todos os dias pela Avenida Paulista. No coração da cidade, é casa para muitos ministérios, centros comerciais, centro culturais e faculdades.

Para Tadírio, a Paulista é literalmente a sua casa. Vive acampado num dos passeios, com a sua mulher e uma filha bébé. Artista viajante, escolheu a avenida como pouso temporário. Para ele, Bolsonaro pode significar o fim do seu estilo de vida.

“O Bolsonaro não quer pessoas como eu, que não têm patrões ou um trabalho convencional”, conta à Renascença enquanto desfaz a tenda onde passou a noite. “Não só por ser negro e por morar na rua, se ele ganhar, talvez tenha que ir passar os quatro anos fora”, diz.

Jair Bolsonaro tem os índices de aprovação mais baixos entre eleitores como Tadírio. Negros e membros das classes mais pobres receiam que Bolsonaro corte os benefícios sociais dos quais muitos dependem - a maior deles criados durante os governos de Lula da Silva (2002-2010) do PT. Por outro lado, Bolsonaro ganhou o voto dos grupos evangelistas e mais ricos do país (em média, o seu eleitor ganha quatro salários mínimos- o mais alto entre os eleitores de outros candidatos). O candidato de extrema-direita também está a colher os frutos da queda do PT, cujos últimos anos foram marcados com implicações em vários escândalos de corrupção.

É exactamente por isso que Cláudia, que está de passeio na Paulista, vai votar em Bolsonaro.

“Já demos muitas chances ao PT para mostrar o que eles poderiam fazer de bom no nosso país, mas o resultado foi muita corrupção, a população sem saúde, sem o mínimo necessário para sobreviver, então eu vou votar no “novo””, diz, sem mencionar o nome do candidato. “Eu não vou votar nele, vou votar no partido. Por mais que eu não concorde com as ideias dele, o PT nunca mais”.

Cláudia trabalha no setor tecnológico. Ela acredita que Jair Bolsonaro irá trazer um aceleramento económico e com ele, um maior investimento e desenvolvimento da sua área. O fim da corrupção, a melhoria económica e o fim da insegurança são das maiores promessas do ex-militar.

No entanto uma recente investigação colocou Bolsonaro no centro de um escândalo de financiamento ilegal de notícias falsas nas redes sociais. O deputado está a ser investigado e as suas intenções de voto caíram desde o sucedido.

Ganhe quem ganhar, vai haver protestos

O caso parece ter beneficiado Fernando Haddad. O aumento da intenção de voto do candidato do PT também pode estar relacionado com a mudança radical da sua campanha que desde o primeiro turno das eleições se afastou da imagem e da palavra de Lula da Silva, que cumpre 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

Outra jovem de passeio na Avenida Paulista, Mayara reconhece os erros do PT mas diz que Bolsonaro “é um risco”.

“Mesmo sem Bolsonaro [eleito] já sofremos homofobia, já sofremos preconceito, os homens já acham que podem fazer o que quiserem com as mulheres, então eu acho que vai ser bem pior com ele”, diz.

Ali perto, António vende a sua bijuteria artesanal. No primeiro turno das eleições ele não votou nem em Haddad nem em Bolsonaro. Agora diz que “está bem difícil” fazer uma decisão.

António não quer partilhar o seu voto, mas tem a certeza de uma coisa: “estamos à beira de um precipício”.

Por trás das muitas bancas que vendem um pouco de tudo à sombra das árvores tropicais e dos prédios altos, passam barulhentos autocarros, táxis e carros. Quando o sinal abre, as passadeiras enchem-se de gente que atravessa a rua. A Avenida Paulista é um mundo por si mesma. Mas durante estas eleições ela foi também o palco de inúmeras manifestações dos dois lados políticos.

É também onde milhares de paulistanos vão assistir às eleições este domingo, dia 28. Ganhe quem ganhar, nas redes sociais já se apela a protestos contra os resultados, o que mostra a polarização entre os brasileiros e o enorme desafio que o próximo Presidente vai ter para reunificar o seu povo.