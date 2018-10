Brasil. Joaquim Barbosa diz sim, Ciro diz "nim" a Haddad

A poucas horas da segunda volta das eleições presidenciais no Brasil, Fernando Haddad recebeu uma “nega” e um apoio de peso.

O apoio é do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Joaquim Barbosa escreveu que “pela primeira vez em 32 anos de exercício do direito de voto, um candidato me inspira medo. Por isso, votarei em Fernando Haddad".

O candidato apoiado pelo PT agradeceu e fez um último apelo ao voto. “Queria agradecer a todos, mas sobretudo aos milhões de cidadãos que estão nas ruas do país para evitar o pior, evitar a volta do fascismo, da ditadura, da cultura da tortura, do estupro nas ruas do Brasil”, disse.

Haddad não conseguiu, no entanto, o voto de Ciro Gomes. O candidato que ficou em terceiro lugar na primeira volta decidiu não apoiar formalmente o candidato do PT, apesar de já ter garantido que não votaria em Bolsonaro.

“Todo o mundo preferia que eu tomasse um lado e participasse na campanha, mas não quero fazer isso por uma razão muito prática que não quero dizer agora. Porque se não posso ajudar, atrapalhar é o que não quero”, refere.

Ciro Gomes acrescenta que o que o Brasil precisa a partir de segunda-feira é “construir um grande movimento que proteja a democracia brasileira”.

Segundo as últimas sondagens, divulgadas já este sábado à noite, a distância entre os dois candidatos está a diminuir: Jair Bolsonaro tem 54 ou 55% dos votos contra 45 a 46% de Fernando Haddad.

Daí o apelo feito já esta noite através do Facebook pelo candidato da extrema-direita: “As eleições não estão ganhas. Temos de lutar até ao último momento, não podemos relaxar. Vamos votar, vamos fazer valer a nossa vontade. Não vamos dar oportunidade a que o outro lado diga: ‘Nós ganhámos, foi a virada’. Não vamos dar essa oportunidade”, acrescenta.

Este domingo mais de 147 milhões de eleitores escolhem o próximo Presidente do Brasil.