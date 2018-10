Bolsonaro entra no dia de eleições à frente

Jair Bolsonaro lidera as duas últimas sondagens conhecidas antes da segunda volta das presidenciais, que se realiza este domingo.

O candidato da extrema-direita soma 55% das intenções de voto, no estudo da Datafolha, e 54% no estudo do Ibope.

Já Fernando Haddad, candidato apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, alcança entre 45 (Datafolha) e 46% (Ibope) das intenções de voto.

O ex-militar perdeu nos últimos dias algum do avanço para o professor e advogado, mas tem liderado sempre as sondagens desde que Lula da Silva saiu da corrida presidencial.

Em relação às anteriores sondagens, conhecidas terça e quinta-feira passadas, Bolsonaro caiu entre 1 (Datafolha) e 3 (Ibope) pontos percentuais.

Este domingo mais de 147 milhões de eleitores escolhem o próximo Presidente do Brasil.