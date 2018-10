Ator brasileiro Lázaro Ramos. “O Brasil precisa de uma terceira via"

Lázaro Ramos é autor de um dicionário para crianças com palavras inventadas para sensações que ainda não têm nome. Ainda assim, o escritor tem dificuldade em encontrar a palavra certa para definir o atual momento político vivido no Brasil.

Em Cabo Verde, onde está a participar no Festival Literário Morabeza, o autor, que já venceu mais de 40 prémios pelas suas atuações, diz, a menos de 24 horas da abertura das urnas, que este “é um momento muito difícil de entender”. Ele, que inventou algumas palavras no seu livro infantil, ri quando lhe pedimos uma que descreva estas eleições. Lázaro diz que “numa próxima edição” vai “ter de inventar uma palavra para esse momento” que o Brasil vive.

Mesmo para quem está a viver a segunda volta das eleições e toda a convulsão política, Lázaro não consegue descrever o que se passa no seu país. “São dois polos muito fortes: um polo de conservadorismo com autorização à barbárie e outro polo que está tentando se achar, se reinventar e redescobrir. Essa é a dificuldade”, afirma o ator que conclui: “Sinto que estamos bastante perdidos. Precisamos resgatar a capacidade de dialogar”.

Embaixador da UNICEF desde 2009 e apresentador de televisão, Lázaro Ramos já anunciou publicamente, através das suas redes sociais, que irá votar em Fernando Haddad. Segundo Lázaro, o seu voto “é um voto crítico” porque, diz, “o Brasil nesse momento precisava de uma terceira via”.

Na opinião do ator, que já entrou em várias novelas, o seu país “já está em luta e sofrimento há muito tempo”. Entrevistado pela Renascença, antes de participar numa sessão do Festival Morabeza e protagonizar a maior enchente de público neste evento que decorre na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente, Lázaro Ramos diz que o problema é que só há “dois caminhos: Uma pessoa que gosta de dialogar e outra que não gosta de dialogar”.

Depois dos resultados de domingo, no Brasil, de acordo com as palavras de Lázaro Ramos, “o mais fácil é poder dialogar”. Este embaixador diz que “um bom governante é aquele que fala com todos os sectores da sociedade”, dai ir votar em Haddad, apesar de não o ter feito na primeira volta das eleições brasileiras. No entender deste escritor “Haddad é o cara que, dentro das opções que se apresentaram, é o melhor.”