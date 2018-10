Rui Vitória. “Só faltou a bola transpor a linha"

O treinador do Benfica considera que a derrota dos encarnados diante do Belenenses é injusta e faltou eficácia.

"Explicação é clara, com tanta bola para golo e não fazer isso paga-se. Tivemos ocasiões mais do que suficientes. Começou com um penálti que era uma boa oportunidade para marcar. Criámos ocasiões mas a bola não entrou. Falta de eficácia ditou o resultado. Tivemos 4 ou 5 bolas. A bola parecia que por magia não passava a linha. Perdemos três pontos. De resto só faltou a bola transpor a linha", disse.

Na flash interview da Sporttv, Rui Vitória considera que "todos os jogos são importantes. Faz parte da nossa essência. Tivemos variadíssimas oportunidades mas bola não quis entrar."

Já sobre a contestação dos adeptos, o técnico encarnado refere que "o benfiquista quer ganhar”.

“É assumir a derrota. Há que saber conviver com o insucesso.", acrescentou.

O Belenenses venceu o Benfica por 2-0 com golos de Eduardo e Keita.