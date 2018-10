Rio Ave vence e sobe ao pódio

O Rio Ave recebeu e venceu o Desportivo de Chaves, por 1-0, e subiu provisoriamente ao terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, à frente do campeão FC Porto.

O brasileiro Galeno, aos 66 minutos, marcou o único golo da partida e selou a quinta vitória da equipa de Vila do Conde, que soma 17 pontos após oito jornadas, tantos quanto o Benfica e mais dois do que o FC Porto.

O Benfica visita hoje o Belenenses e pode isolar-se na liderança, à frente do Sporting de Braga, que leva 18 pontos, enquanto o FC Porto recebe o Feirense no domingo.

O Chaves averbou a quinta derrota no campeonato e segue no 14.º lugar, com sete pontos, podendo fechar a jornada na zona de despromoção.