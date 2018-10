Jogo com o FC Porto é bilhete para Briseño ser chegar ao México

No início de junho de 2017, Antonio Briseño fazia as malas, deixava o seu México e partia para a aventura europeia. O destino, provavelmente jamais o teria imaginado, era Santa Maria da Feira, Portugal.

Um ano e quatro meses depois, não há dúvidas: “Foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida”. Um ano e quatro meses depois, Briseño deverá ser titular num dos grandes palcos da Europa e jogar contra o capitão da seleção do México. Um ano e quatro meses depois, o central espera que o Estádio do Dragão seja uma montra para que o selecionador mexicano o chame à equipa principal.

“É nos grandes jogos que se mostram os grandes jogadores”, concorda o central, em conversa com a Renascença. Briseño, campeão do mundo de sub-17, em 2011, ainda não foi, aos 24 anos, internacional A pelo México. Além desse objetivo, há todo um plano, devidamente estruturado, para cumprir.

O plano de carreira

“Quero jogar numa das cinco grandes ligas, jogar em Espanha, quero jogar um Mundial e estou a trabalhar para isso”, anota, salvaguardando que antes quer “fazer história no Feirense”, clube com o qual está “totalmente comprometido”.

Briseño assume, inclusivamente, uma dívida de gratidão com o clube da Feira. “Foi a primeira equipa que me abriu as portas da Europas”, revela, elegendo este como o principal argumento para justificar a opção Feirense, clube que conheceu quando recebeu a proposta.

Menos dinheiro, outro nível, mais exposição

O central tinha jogado por clubes mexicanos – Atlas, Tigres, Juárez e Veracruz –, tinha um bom estatuto no seu país, mas sentia necessidade de mudar de nível competitivo, mesmo com algumas cedências, a nível financeiro.

“[O futebol no México] É muito competitivo. Lá há jogadores a ganhar muito, por mês. Vêm muitos jogadores de seleções da América do Sul. A diferença, a nível de dinheiro, é muito grande. Os mexicanos lá estão confortáveis. Eu sabia que aqui podia não ganhar tão bem, mas é um futebol de topo, jogas com grandes equipas. Aqui podemos dar o salto para uma liga ‘top’”, explica.

Alude, ainda, a vários exemplos de jogadores que viajaram do lado de lá do Atlântico, como Falcao, James Rodríguez, Jackson Martínez, Herrera, Corona, entre outros, que triunfaram na Europa, e antes passaram por Portugal. Isso ajudou-o muito na decisão de viajar para Portugal e os seus compatriotas, os que alinhavam no FC Porto, na época passada, foram determinantes na sua adaptação ao país.

“Não é começa, é como acaba”

O início da aventura, no entanto, foi de algum sacrifício. Briseño viu os primeiros sete jogos da época a partir do banco, ou da bancada. “Cheguei a desesperar”, reconhece o jogador, “mas sabia que vinha para jogar num futebol muito melhor, tive de aprender e esperar pela oportunidade”. “E como digo, não é como começa é como acaba”, diz o mexicano, que foi determinante na luta pela manutenção, na reta final da época passada e este ano assume-se como uma das figuras da equipa.

Não pelo que joga, mas também pela forma como joga, Briseño cativa os adeptos. Festeja um “tackle” como se de um golo se tratasse e investe tempo em incentivar os seus companheiros. Tem perfil de líder, mas esclarece que não se sente como tal. “Não me sinto nem mais, nem menos, do que os outros. Estou aqui para aprender. É um futebol novo e eu tenho de aprender. Mas dou tudo nos jogos para ganhar”, sublinha.

Sem qualquer tique de vedeta, Briseño, que é um fenómeno no México, conversou com a Renascença sem filtros. Este domingo terá o Dragão como montra virada para o seu país e espera despertar a atenção do selecionador mexicano. O Feirense, a defesa de ferro da Europa, com apenas três golos sofridos, defronta os campeões nacionais, a partir das 17h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.