Melhor defesa da Europa em exibição no Dragão

Só o Manchester City regista números idênticos ao Feirense, nas principais ligas europeias. Guardiola e Nuno Manta Santos lideram as melhores defesas do velho continente, com apenas três golos sofridos, desde o apito inicial da temporada. É com esse estatuto, de melhor defesa da Europa, que o Feirense entra em campo, no domingo, frente aos campeões nacionais, no Estádio do Dragão.

A Renascença foi à procura junto de Briseño, um dos elementos da defesa de ferro, de uma explicação para estes números. Em troca teve direito à revelação do segredo.

“Eu posso dizer-vos que o segredo está no trabalho. O Feirense é uma equipa muito organizada, inteligente e há um grande trabalho de conjunto. O trabalho dos médios e dos avançados é muito e faz com que seja mais fácil para nós [na defesa]”, explica.

Número para manter

Depois de um ano de muito sofrimento, em que a equipa perdeu muitos pontos nos últimos minutos e muitos jogos por uma margem tangencial, o balneário adotou um lema para seguir: “se não ganhamos, não perdemos”.

Um pensamento que, nesta fase, se consubstancia na solidez defensiva. A convicção, no entanto, é de que este registo não se trata de algo efémero. “Acredito que é possível mantermos um registo deste nível, mas o que queremos é que a equipa ganhe, não importa se sofremos quatro golos e marcamos cinco. Agora, sabemos que se não sofrermos estaremos mais perto de ganhar. Por isso, temos uma ideia bem definida: baliza zero”, reforça o central mexicano, nesta entrevista à Renascença.

Europa não é uma miragem

O objetivo do Feirense passa por “fazer uma época mais tranquila do que no ano passado”, mas Briseño não esconde que há a ambição de chegar mais acima. “Não vou mentir, olhamos para cima e, quem sabe, chegar a um lugar europeu”, mas para isso, sublinha, é preciso “jogar em conjunto”. “Juntos somos imparáveis”, declara o mexicano.

Além da união, todavia, o Feirense também terá de fazer mais golos. É que a equipa, além de ser a melhor defesa do campeonato, é um dos piores ataques, com quatro golos sofridos.

Briseño reconhece que se a eficácia ofensiva melhorar, “o Feirense vai lutar por um lugar lá em cima, porque a solidez está cá”. O defesa não se iliba da responsabilidade pelos poucos golos marcados. “Todos temos de ajudar”, observa, reiterando a ideia de que só um trabalho conjunto poderá levar a equipa a crescer.

No domingo, o Feirense tem mais um teste de fogo. Defronta o FC Porto, no Dragão, e Briseño acredita que é possível vencer os campeões nacionais, mas para alcançar esse resultado, sublinha, a equipa “não pode jogar cara a cara com o Porto”. É partindo deste princípio cauteloso que o mexicano alimenta a sua ambição.

O FC Porto-Feirense, a contar para a 8ª jornada da I Liga, realiza-se este domingo, às 17h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.