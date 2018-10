Mundial de ralis ao rubro na Catalunha

A liderança de Jari-Matti Latvala e o terceiro posto ocupado por Sebastien Loeb, de regresso aos ralis, são notas de destaque de um Rali da Catalunha que pode voltar a baralhar as contas do título.

Thierry Neuville tem sete pontos de vantagem sobre Sebastien Ogier, mas o campeão do mundo coloca o seu Ford Fiesta, à entrada para as últimas classificativas, no domingo, na segunda posição, a 4.7 segundos do Yaris de Latvala. O Hyundai de Neuville segue no quinto posto, a oito segundos do francês.

Pelas diferenças percebe-se o equilíbrio com que decorre a prova. Latvala foi o melhor a lidar com o piso escorregadio, nas especiais da tarde, e lidera, com Ogier em segundo e Loeb, em Citroen, na terceira posição, a oito segundos do líder.

Elfyn Evans, em Ford, está a dar uma ajuda preciosa ao seu companheiro de equipa, no quarto posto. Ott Tanak, que complicou as suas possibilidades de chegar ao título no Rali da Grã-Bretanha, está no oitavo lugar, a um minuto do seu companheiro de equipa na Toyota, Latvala.