João Sousa apanha susto na qualificação para o Masters de Paris

João Sousa não se livrou de um grande susto, na 1ª ronda do "qualifying" do Masters de Paris. O número nacional, 48 do mundo, entrou a perder diante de Gregoire Barrere. O francês, 143 do "ranking" ATP , só por convite teve acesso a esta fase do torneio, mas entrou muito motivado no encontro e venceu o primeiro set, por 7-6.

João Sousa reagiu, de imediato, e venceu o segundo, por 6-0. Resolveu o encontro com 6-2 no último parcial. O tenista português não tem "ranking" para acesso direto ao quadro principal do Masters de Paris e para lá chegar terá, ainda, de passar mais uma ronda de qualificação.

No domingo, defronta Tennys Sandgren, 61º da hierarquia mundial, que na 1ª ronda, num duelo de norte-americanos, venceu Mackenzie McDonald (61), em três sets, por 6-4, 3-6 e 4-6.