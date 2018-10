Santa Clara afunda Desportivo das Aves

O Santa Clara venceu hoje na visita ao Desportivo das Aves, por 2-1, em jogo da 8ª jornada da I Liga, e igualou provisoriamente o Rio Ave no quarto lugar.

Bruno Lamas, aos 16 minutos, e César, aos 23, assinaram os golos da formação açoriana, que jogou com menos um jogador, nos últimos dez minutos da partida, na sequência da expulsão de Fernando Andrade, já depois de Derley ter reduzido para a equipa avense, aos 79.

Com este triunfo, o quarto na prova, o Santa Clara subiu provisoriamente ao quarto lugar, com os mesmos 14 pontos do Rio Ave, que hoje recebe o Desportivo de Chaves, enquanto o Desportivo das Aves somou o segundo desaire consecutivo na prova e permanece no 18º e último lugar, com quatro pontos.