Julen Lopetegui espera “continuar a respirar”, depois do clássico com o Barcelona, marcado para este domingo. O Real Madrid não vence há quatro jornadas, na liga espanhola, e o treinador está a ser alvo de grande contestação. Bombardeado com questões sobre a sua posição no clube, o antigo técnico do FC Porto optou por retirar a carga negativa que o momento transporta.

“Espero continuar a respirar após o clássico, não creio que vá morrer. Cada um tem 100% de energia e a minha está orientada para ajudar a minha equipa, agora mais do que nunca”, disse o treinador, na antevisão ao jogo de domingo.

Lopetegui vê o Real Madrid chegar ao clássico, que não terá Messi nos catalães, devido a uma fratura no antebraço, a quatro pontos do líder FC Barcelona, após quatro vitórias, três derrotas e dois empates.

“Temos de jogar bem, atacar e defender bem. Com a atitude correta, a mentalidade com que olhamos para o jogo, isso será importante”, defendeu Lopetegui, acrescentando que os “detalhes importam num jogo deste nível”.

O técnico disse estar preparado para a exigência do clássico, reiterando que, salvo em algumas ocasiões, o Real teve jogos com claras oportunidades e merecia ter vencido.

Agradecimento aos jogadores

Lopetegui quis ainda agradecer o apoio público que os jogadores lhe têm dado: “Confiam em mim e eu, mais do que nunca, neles”, sublinhou, admitindo que espera dar uma alegria aos adeptos no jogo com o FC Barcelona.

O jogo entre FC Barcelona e Real Madrid, da 10.ª jornada, disputa-se no domingo em Camp Nou, a partir das 15h15.