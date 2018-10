Peseiro reclama mérito na reabilitação do Sporting

José Peseiro considera ter "contribuído para a reabilitação" do Sporting e reforça que aceitou o convite de Sousa Cintra com espírito de missão. "Sabemos que sofremos até agora para cumprir como isso. Estamos nesta estrada, com os jogadores, imbuídos da mesma ambição", afirmou o treinador, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista.

Peseiro tem sofrido alguma contestação, mas sublinha que o clube "está em todas provas em condições de as vencer". Com este argumento apela a um clima de união. O técnico puxa, de novo, pela memória coletiva para lembrar que trabalhou "num clima que não foi muito favorável".

Neste sentido, apela a "alguma tolerância", porque assegura ter perfeita noção do caminho que é necessário percorrer para levar o Sporting ao sucesso.

Dost para o Boavista?

Na antevisão à receção ao Boavista, no domingo, a contar para a 8ª jornada da I Liga, o técnico alertou para a “responsabilidade de vencer” o atual 12.º classificado da competição, num jogo que poderá ficar marcado pelo regresso de Bas Dost.

Peseiro deixou em aberto a possibilidade de convocar o avançado holandês, ressalvando que a lista apenas será feita no domingo.

Na abordagem ao desafio com a equipa de Jorge Simão, o treinador reconheceu que o Boavista "está melhor do que no início da época" e classificou os nortenhos como "uma equipa de processos simples e com qualidade".

O Sporting-Boavista, a contar para a 8ª jornada da I Liga, realiza-se domingo, às 20h00, em Alvalade. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.