Jorge Simão preparado para o domínio do Sporting

Jorge Simão considera que "seria um erro gravíssimo” pensar que existe “igualdade de forças" entre Sporting e Boavista. O treinador dos axadrezados espera um comportamento da sua equipa que a leve à vitória, mas prepara-a para o domínio dos leões.

"A minha equipa está muito dependente da força com o que o Sporting se vai opor. Haverá fases do jogo em que poderemos dominar, mas é expetável que seja o Sporting a fazê-lo na maior parte do tempo", reconheceu, em conferência de imprensa.

Simão não quer saber daquilo que chama de "folclore antes do jogo" e, por isso, não liga ao que se diz do momento atual do Sporting. O que gostaria de saber é quem vai jogar do outro lado, mas essa é uma dúvida que terá do seu lado, até perto do jogo.

Carraça, Sparagna, Fábio Espinho e Falcone estão em dúvida para o jogo de Alvalade. "Também tenho a convicção que a questão estratégica é muito importante na preparação dos jogos", acrescentou, explicando que por vezes compara a uma partida de futebol a "jogo de xadrez", em que não pode expor ao adversário as suas ideias.

O Sporting-Boavista, a contar para a 8ª jornada do campeonato, é domingo, às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.