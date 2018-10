Caminhada em defesa da vida junta centenas de pessoas

Centenas de pessoas juntaram-se este sábado no centro de Lisboa, em mais uma Caminhada pela Vida.

Esta manifestação, promovida pela Federação Portuguesa pela Vida, pretende chamar a atenção para temas como a eutanásia, o aborto e a procriação medicamente assistida.

Do Chiado a São Bento foram muitos os que quiseram marcar presença e deixar uma mensagem clara aos políticos, mesmo à porta do Parlamento, a propósito das eleições do próximo ano.

“É essencial que em maio nas Europeias e em outubro nas Legislativas coloquemos a vida em primeiro lugar. Temos de deixar claro aos partidos que não votamos em quem não se comprometa com a defesa da vida, deixar claro que o nosso voto só irá para aqueles que se comprometam com o povo pró-vida”, disse o porta-voz da Caminhada pela Vida.

José Maria Seabra Duque reforça que “para nos ajudar a tomar essa decisão, a Federação Portuguesa pela Vida vai lançar a campanha ‘A vida em primeiro lugar’ e iremos fazer um questionário a todos os candidatos às eleições de 2019 sobre os temas que nos são caros: a defesa da vida por nascer, a eutanásia, a procriação artificial e as barrigas de aluguer”.