Imprensa e ensino sob ataque no Brasil

Patrícia Campos Mello é uma jornalista do diário Folha de São Paulo. Foi o seu nome que assinou neste jornal uma investigação que coloca o candidato presidencial Jair Bolsonaro no centro de um escândalo de financiamento ilegal de notícias falsas nas redes sociais.

Desde que o artigo saiu, a 18 de outubro, a jornalista e o diário têm sido alvos de ataques e ameaças. Segundo a publicação, o número de WhatsApp da redação foi “sistematicamente atacado” por uma avalanche de mais de 220 mil mensagens de apoiantes de Bolsonaro em apenas quatro dias, numa aparente tentativa de impedir o jornal de comunicar e esclarecer os seus leitores.

Já a jornalista Patrícia Campos Mello recebeu ameaças online, por telefone, e viu a sua conta de WhatsApp hackeada por apoiantes do candidato de direita. Também Mauro Paulo, executivo da Folha de São Paulo recebeu ameaças através da aplicação de mensagens e até em sua casa.

O jornal considerou os ataques “um possível atentado para destruir a liberdade de expressão” e no dia 23 de outubro pediu ao Supremo Tribunal Eleitoral uma investigação formal ao acontecido.

“As ameaças contra a Patrícia Campos Mello e outros jornalistas são um aumento alarmante da retórico anti-imprensa neste ciclo eleitoral no Brasil”, disse Natalie Southwick, coordenadora para a América do Sul do Comité de Proteção aos Jornalistas (CPJ).

“Os jornalistas que acompanham as eleições presidenciais no Brasil devem poder exercer o seu trabalho em liberdade e segurança”, diz. Southwick pediu ainda aos “candidatos de todos os partidos” que respeitam a liberdade de imprensa, que não ataquem os media e que “peçam aos seus apoiantes para parar de ameaçar e atacar jornalistas”.

No entanto, no fim de semana seguinte à investigação da Folha, o candidato Jair Bolsonaro acusou a publicação de ser “fake news” e desejou-lhe “os pêsames”.

A Associação Brasileira de Jornalismo de Investigação (ABRAJI) registou 141 casos de ameaças e violência contra jornalistas que acompanham as eleições. Segundo a organização, a maior parte dos responsáveis são apoiantes de Jair Bolsonaro.

Os casos incluem desde assédio sexual online contra mulheres repórteres, até ao tiroteio contra um autocarro com 28 jornalistas que cobriam um evento do Partido dos Trabalhadores em março (não houve feridos).

“Para demonstrar o seu compromisso com a preservação da democracia, os dois candidatos deviam condenar a intimidação de jornalistas em vez de encorajá-la”, disse Daniel Bramatti, presidente da ABRAJI.

A diretora do Observatório dos Direitos Humanos no Brasil também se pronunciou sobre o caso: “Cada um tem o direito de discordar de um artigo jornalístico, mas ameaçar o repórter e incentivar outros a fazer o mesmo, não só põe em perigo a segurança desse jornalista mas debilita a liberdade de expressão e democracia”.

A Folha de São Paulo é só uma das várias publicações vítimas de intimidação. O jornal do Rio de Janeiro Brasil de Fato foi alvo de censura no passado dia 20 de outubro, quando a justiça eleitoral proibiu a publicação da sua edição especial sobre as eleições.

A edição tinha como manchete “Você decide o futuro no Brasil” e, segundo a publicação, continha “textos de conteúdo informativo sobre os programas de governo dos candidatos, assinados por profissionais da área”. No entanto, o juiz responsável pela apreensão dos mais de 20 mil exemplares do jornal disse que o mesmo continha “matérias pejorativas contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL)”.

A ABRAJI disse que a decisão da justiça foi um “ato de censura incompatível com o regime democrático do país (…) que viola a garantia constitucional da liberdade de expressão”. Para o deputado federal Rogério Correia, que se pronunciou sobre o caso, a apreensão do jornal mostra “que a justiça brasileira tem partido” e que se alinha “ao bolsonarismo”.

O meio académico no Brasil também diz ser vítima de atos de censura a poucos dias das eleições. Segundo o jornal O Globo, 17 universidades foram fiscalizadas em nove estados do país. Em alguns casos, houve até apreensão de material. Segundo as autoridades as fiscalizações deram-se por denúncias contra materiais ou ações que apoiavam ou criticavam um candidato- um ato ilegal em estabelecimentos de ensino no Brasil. No entanto, as universidades negam que o conteúdo seja favorável a qualquer candidato.

Na universidade UFF do Rio de Janeiro, o reitor foi ameaçado de prisão caso não retirasse uma faixa que dizia “UFF Antifascista” da fachada do prédio. A juíza determinou que a faixa era anti-Bolsonaro.

Outra faculdade no Rio de Janeiro, UERJ, teve que retirar faixas que diziam ““Direito UERJ antifascista”, “Marielle presente” e “Ditadura nunca mais”.

Na Universidade Estadual do Paraíba, docentes e alunos disseram ao jornal O Globo que fiscais e agentes da polícia têm perguntado aos professores os seus dados pessoais e o conteúdo das suas palestras, até interrompendo aulas a meio. Em outros locais as autoridades chegaram mesmo a cancelar aulas cujo conteúdo recaia sobre o fascismo.

“Algo de muito grave tem acontecido nos últimos dias: (…) a nossa liberdade de expressão (que espero que sobreviva a estas eleições) está a sofrer restrições inauditas e as universidades estão a ser censuradas”, escreve Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná, num artigo de opinião publicado no Carta Capital.

O reitor diz que o que tem acontecido “segue o modo como as restrições de direitos e a erosão das democracias modernas têm geralmente ocorrido: por meio do “normal funcionamento das instituições” e, neste caso em particular, por determinações da Justiça Eleitoral”.

A Ordem dos Advogados do Brasil também se pronunciou, criticando “as recentes decisões da Justiça Eleitoral que tentam censurar a liberdade de expressão de estudantes e professores das faculdades de Direito, que, como todos os cidadãos, têm o direito constitucional de se manifestar politicamente.”

“Quaisquer restrições nesse sentido, levadas a efeito, sobretudo, por agentes da lei, sob o manto, como anunciado, de “mandados verbais”, constituem precedentes preocupantes e perigosos para a nossa democracia”, disse.