“Capacitação” dos jovens é prioridade em África

O arcebispo angolano D. Gabriel Mbilingi, presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagáscar (SCEAM), disse hoje no Vaticano que a “capacitação” dos jovens do continente deve ser uma prioridade.

“É um continente feito de jovens, mas com muito poucos recursos, em termos de capacitação desses mesmos jovens, para quem tenham uma intervenção mais crítica, quer na sociedade, quer na própria Igreja”, assinalou o arcebispo do Lubango, em declarações à Agência ECCLESIA, durante os trabalhos do Sínodo 2018, dedicado às novas gerações.

O responsável sublinhou que a Igreja em África é “muito viva”, com presença “significativa dos jovens”.

“É uma Igreja que, em todo o continente, está a procurar investir sobretudo nas estruturas de formação, nas estruturas de capacitação desses jovens, de formação profissional, a escola, amparo na saúde”, acrescenta.

O presidente do SCEAM evoca ainda as “graves crises no campo da saúde” que afetam o continente e estão nas prioridades da ação da Igreja Católica, através das suas instituições sociais.

Na reta final do Sínodo que o Papa quis convocar para analisar a relação da Igreja com as novas gerações, D. Gabriel Mbilingi deixa uma mensagem aos jovens africanos: “Contamos com eles para o futuro do próprio continente”.

O arcebispo do Lubango elogia a convocação de uma assembleia sinodal para discutir a forma como os jovens “assumem a fé” e transmitem a “experiência que fazem de Jesus”.

O objetivo, no futuro, é encontrar “maior autenticidade, maior verdade, procurando maior comunhão, maior fraternidade e solidariedade na vivência na sociedade”.

O Sínodo dos Bispos, iniciado a 3 de outubro, discute e vota hoje o Documento Final e uma Carta aos Jovens; no domingo, o Papa Francisco preside à Missa conclusiva da assembleia, na Basílica de São Pedro, pelas 10h00 (menos uma em Lisboa).