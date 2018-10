Papa oferece presente aos participantes

O Papa Francisco ofereceu a todos os participantes no Sínodo 2018, que decorre no Vaticano, um painel em bronze que representa Jesus e o “jovem discípulo amado”, São João. A oferta quer ser uma “lembrança do Sínodo dos Jovens”, assinala o serviço de imprensa da Santa Sé.

O painel de bronze, em baixo-relevo, é uma obra do artista italiano Gino Giannetti, cunhada pela Casa da Cidade do Vaticano, com 460 exemplares; foi entregue pessoalmente aos padres sinodais e aos outros participantes, no salão do auditório Paulo VI, antes da sessão conclusiva dos trabalhos, esta tarde.

Os participantes discutem e votam o documento final, elaborado por uma comissão especial, com base nas observações sugeridas pelos padres sinodais, tem um total de 167 pontos.

Este domingo, o Papa preside à Missa que assinala o encerramento solene da assembleia sinodal, a partir das 10h00 (menos uma em Lisboa), no Vaticano.

O sínodo iniciado a 3 de outubro contou com a participação inédita de mais de três dezenas de jovens convidados e foi o primeiro a utilizar o português como língua oficial, nos trabalhos.

A reportagem no Sínodo dos Bispos é realizada em parceria para a Agência Ecclesia, Família Cristã, Flor de Lis, Rádio Renascença e Voz da Verdade, com o apoio da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre.