​Porto tem novo bispo auxiliar. D. Armando Domingues "não esperava" nomeação

O Papa Francisco nomeou este sábado um novo bispo auxiliar para a Diocese do Porto. Trata-se de D. Armando Esteves Domingues, até agora

Em declarações enviadas à Renascença, D. Armando Esteves Domingues, realça uma notícia “que não esperava” e que por isso chegou como um “choque”, por tudo o que envolve a missão de bispo.

O novo bispo auxiliar do Porto agradece “a confiança que o Papa depositou nele” e deixou já umas primeiras palavras à su anova diocese. “Uma diocese muito bela e muito rica, pelo seu passado e presente” mas “que não se deixa ficar fechada, trancada” no que já foi feito, antes procura “projetar-se no futuro”, salienta.

Nestas declaração, D. Armando quis ainda deixar uma palavra de “muita estima” ao atual bispo do Porto, D. Manuel Linda, e a toda a Igreja Católica da região, aos colegas bispos auxiliares, aos sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos e leigos, também às autoridades civis da região e à população em geral, de modo especial “aos mais pobres e frágeis”.

“Todos podem contar com o melhor de mim”, frisa D. Armando Esteves Domingues, cuja última palavra é de “agradecimento” à Diocese de Viseu, comunidade onde diz ter “aprendido a amar a Igreja”.

A ordenação episcopal de D. Armando Esteves Domingues está marcada para dia 16 de dezembro na Catedral de Viseu.

Pároco, professor e capelão militar

D. Armando Domingues tem 61 anos, nasceu a 10 de Março de 1957 na freguesia de Oleiros, no distrito de Castelo Branco. Filho de Manuel Domingues e Maria Rosa Esteves, a sua biografia refere que é o oitavo de onze irmãos, numa família numerosa que já tem atualmente 17 sobrinhos e 18 sobrinhos netos.

D. Armando Domingues rumou a Viseu assim que concluiu a escola primária, em 1967. Entrou, com 10 anos de idade, no Seminário Menor de S. José, em Fornos de Algodres. Quando terminou o curso de Teologia, em 1980, no Seminário Maior de Viseu, fez um ano de estágio pastoral em Roma, onde frequentou estudos sobre pastoral juvenil, espiritualidade e pastoral familiar, com incidência na preparação de noivos para o matrimónio. Realizou também trabalhos como tradutor de italiano/português em congressos internacionais.

Foi ordenado sacerdote na Sé Catedral de Viseu a 3 de janeiro de 1982. Começou por dar apoio pastoral às paróquias de Fragosela e Santos Evos, mas em maio desse ano foi nomeado pároco de S. Martinho das Moitas, Gafanhão e Covas do Rio. Em outubro de 1983 assumiu também as paróquias de Reriz, nos concelhos de S. Pedro do Sul e Castro Daire.

A sua experiência como sacerdote passou também pelas capelanias militares. Em 1984 foi nomeado Capelão Militar na Força Aérea Portuguesa, onde serviu, por exemplo, no Estado Maior, na Base de Tropas Paraquedistas de Monsanto, no Comando da Força Aérea e no Comando das Tropas Paraquedistas. Passou também pela Base de Alfragide e foi adjunto do Capelão Chefe da Força Aérea. Ainda como militar, entre Dezembro de 1984 e Janeiro de 1987, foi assistente da 4ª Secção do Escutismo na Região de Lisboa e adjunto do assistente Regional.

Regressou à diocese de Viseu em 1987, onde foi professor de Religião e Moral da Escola Secundária Emídio Navarro e assistente dos escuteiros, primeiro no Agrupamento 102 do Corpo Nacional de Escutas, e depois assistente regional do CNE, até 1996. Também colaborou com o Movimento de Educadores Católicos, com os Cursilhos de Cristandade, e é assistente do Movimento Equipas de Casais de Nossa senhora, sonde acompanha duas Equipas.

Na sua passagem por várias paróquias no conselho de Tondela e Vouzela, animou vários projetos na área social e do ensino, um trabalho que acabou por dar origem à constituição de duas novas IPSS canónicas, em Torredeita e Boaldeia.

Foi ainda professor de Ética e Desenvolvimento Pessoal, na Escola Profissional de Torredeita, integrou o Conselho de Amigos da Fundação Joaquim dos Santos, e de 1989 a 2016 foi diretor do Jornal “Voz de Torredeita e Boaldeia”.

D. Armando Esteves Domingues passou ainda pela paróquia de S. Salvador e esteve na origem da criação da paróquia de Nossa Senhora do Viso, onde a nova igreja oi inaugurada em 2011. Em 2016/2017 foi professor no Seminário Maior de Viseu, e orientou o estágio de quatro dos atuais novos padres da diocese.

Em novembro de 2004 foi escolhido para ser o ecónomo da diocese, cargo que desempenhou até julho de 2015, quando foi nomeado vigário-geral da Diocese de Viseu.

Neste sábado, 27 de outubro de 2018, foi nomeado pelo Papa Francisco “Bispo Titular de Centenaria e Auxiliar do Porto”. Esta decisão foi publicada juntamente com a aceitação da renúncia de D. António Taipa, que era bispo auxiliar da diocese do Porto.