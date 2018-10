​Papa escolhe missionário para novo bispo das Forças Armadas e de Segurança

Missionário monfortino, Rui Manuel de Sousa Valério tem 54 anos. Escolhido este sábado pelo Papa para ser o novo bispo das Formas Armadas e de Segurança, já reagiu à notícia com uma mensagem especial a toda a diocese, divulgada através do Patriarcado de Lisboa.

“Quero desde já enviar uma saudação muito próxima a toda a diocese das Forças Armadas e de Segurança, uma saudação particularizada nos militares, no pessoal militarizado, nos agentes de segurança, no pessoal civil. E é uma saudação sustentada com aquela grande máxima que orienta a nossa vida, que está sintetizada naquele gesto com que nos cumprimentamos reciprocamente, que é a continência, e que significa um gesto de paz. Por isso a minha saudação aqui é concretizada com ‘a paz esteja connosco’”, afirma.

O novo bispo faz também questão de saudar quem está destacado em missões internacionais, por estarem “não só em nome, em prol da paz”, mas por representarem Portugal “nos seus valores e na sua fé na liberdade, na paz e na justiça”. E não esquece os capelães militares, lembrando-lhes que este é um ano especial. “Somos todos colaboradores uns dos outros, em ordem ao crescimento do Reino de Deus. Estamos no ano missionário, o que significa que a nossa ação é em ordem à missão”, afirma na mensagem, em que chama ainda a atenção para Sínodo dos Bispos que está a terminar em Roma. “É o Sínodo pelos jovens e o discernimento vocacional, o que significa que é um apoio e um auxilio que a Igreja nos está a dar para desempenharmos a nossa missão de evangelização, junto e com os jovens”.

D. Rui Valério deixa ainda um agradecimento ao Patriarcado de Lisboa, à paróquia da Póvoa de Santa Adrião, que o acompanhou “antes de mais no meu crescimento espiritual”, e também à congregação religiosa a que pertence, os Missionários monfortinos, “não só pelo património espiritual que continuamos a preservar e a viver, mas também por aquele clima de fraternidade, por aquele testemunho de pobreza evangélica, a exemplo de São Luís Maria de montfort, em que nós nos confortarmos e nos motivamos uns aos outros”.

“A ordenação episcopal de D. Rui Valério vai decorrer no dia 25 de novembro, no Mosteiro dos Jerónimos, juntamente com a ordenação de D. Daniel Henriques, novo bispo Auxiliar de Lisboa", informa ainda o Patriarcado de Lisboa.



De missionário da misericórdia a bispo das Forças Armadas

Rui Manuel Sousa Valério nasceu na véspera do Natal de 1964 em Urqueira, no concelho de Ourém. Com 12 anos entrou no seminário Monfortino, em Fátima, e foi aluno do 5º ao 12º ano no Centro de Estudos de Fátima. Em 1984 ingressou no noviciato montfortano em Santeramo-in-Colle, Bari, Itália. Fez a primeira profissão religiosa a 6 de setembro de 1985, e professou os votos perpétuos cinco anos depois, a 6 de outubro de 1990. Foi ordenado sacerdote em Fátima, em Março de 1991.

Estudou em Roma, filosofia na Universidade Lateranense, teologia na Universidade Gregoriana. Em 1995/96 frequentou um curso de espiritualidade missionária no Centre Internacional Monfortain, em Leuven, na Bélgica, e em 97 iniciou o doutoramento em teologia na Universidade Católica Portuguesa.

O meio militar não lhe é propriamente estranho, já que foi Capelão do Hospital da Marinha em 1992 e 1993, e na Escola Naval, de 2008 a 2011, altura em que ficou responsável pela paróquia da Póvoa de Santo Adrião, no Patriarcado de Lisboa, onde se encontrava atualmente, e por onde já tinha passado entre 1996 e 2001. Antes disso serviu nas paróquias do concelho de Castro Verde, na diocese de Beja, primeiro como coadjutor, de 1993 a 95, e depois como pároco, entre 2001 e 2007.

D. Rui Valério é, há vários anos, membro do Conselho da Delegação Portuguesa dos Missionários Monfortinos. Em 2016 o Papa escolheu-o para ser um dos “missionários da misericórdia”, durante o Jubileu da Misericórdia. Este sábado, 27 de outubro, foi nomeado “Ordinário Castrense (bispo da Diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança)”, em substituição de D. Manuel Linda, agora bispo do Porto, mas que se mantém como Administrador Apostólico até à tomada de posse do seu sucessor.