Miguel Oliveira com qualificação para esquecer

O problema nas sessões qualificação mantém-se, a três corridas do final da temporada, e já não parece que tenha resolução para Miguel Oliveira. A KTM voltou a estar longe da afinação perfeita e o piloto português qualificou para o GP da Austrália no 20º tempo.

Fez a sua melhor volta em 1'34.556, a 1.188 segundos do mais rápido, o italiano Matia Pasini, em Kalex. O único consolo de Miguel Oliveira é que Francesco Bagnaia, líder do Mundial de Moto2, com 37 pontos de vantagem sobre o português, também teve um dia para esquecer. O italiano (Kalex) não foi além do 16º tempo.

Na primeira linha da grelha, ao lado de Pasini, ficaram as Kalex da Dynavolt Intact, de Marcel Schrotter, segundo mais rápido, e de Xavi Vierge, o terceiro. Brad Binder, companheiro de Miguel Oliveira na KTM, fez o quinto tempo da sessão.

Miguel Oliveira venceu o GP da Austrália, no ano passado, mas terá que fazer uma corrida quase perfeita para repetir o feito. O piloto português tem 37 pontos de desvantagem para Bagnaia e faltam, apenas, três corridas para final da temporada.

Márquez não trava

Já com o título, virtualmente, na mão, Marc Márquez continua com "gás colado". O piloto espanhol da Honda, que garantiu o seu quinto título na categoria rainha, na semana passada, no Japão, vai partir da "pole position", em Phillip Island.

Márquez rodou em 1'29.199. Maverick Viñales, na Yamaha oficial, fez o segundo tempo, a 0.310 s, e Zarco, numa Yamaha privada, foi o terceiro mais veloz.

Em Moto3, com o título completamente em aberto, Jorge Martín deu primeira demonstração de força. O espanhol (Honda), líder do campeonato com um ponto de vantagem sobre Marco Bezzecchi, foi o mais rápido na sessão de qualificação. O italiano, da KTM, foi apenas 15º.